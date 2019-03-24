Андрей Шевченко: «Сложнее всего понять, что теперь я тренер, а не игрок»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о трудностях работы наставника. По его мнению, самым сложным является осознание того, что он теперь не игрок, а тренер.

«Самая большая сложность заключается в том, чтобы понять, что теперь я тренер, а не игрок. Да, на данный момент чувствую себя наставником на 100 процентов. Рассуждаю и веду себя иначе, чем в прошлом. Я сосредоточен на своей команде, есть множество мыслей по поводу дальнейшего развития сборной. И я стал спать меньше», — сказал Шевченко.

Напомним, 25 марта сборная Украины сыграет с национальной командой Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020. Начало встречи — 22:45 по московскому времени.

Фото: Instagram Андрея Шевченко

Источник: Tuttosport