Софьян Ханни назвал лучшего игрока чемпионата России

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал, кого он считает лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. Им стал партнер по московской команде — Роман Зобнин.

«Лучший игрок РПЛ? Зобнин. Это тот футболист, на которого всегда можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры. Роман — универсальный игрок. Порой он один бегает за двух-трех футболистов. За пределами поля он мало говорит, но на поле очень старается. Кроме того, вы видели, как он показал себя на чемпионате мира в России», — сказал Себастьян Ханни.

Напомним, минувшим летом Роман Зобнин вместе с национальной командой России дошел до 1/4 финала чемпионата мира, где сборная уступила будущим серебряным призерам мирового первенства — команде Хорватии.

Фото: twitter ФК «Спартак»

Источник: Официальный канал ФК «Спартак» в YouTube