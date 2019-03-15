Массимо Карреру будет сопровождать охрана на матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посмотрит матч 20-го тура с «Зенитом» в необычных условиях. 54-летнего специалиста будет сопровождать охрана.

В службе безопасности «Спартака» опасаются, что появление итальянца на фанатском секторе может спровоцировать стычки и беспорядки на трибунах.

«Болельщики ожидают появления бывшего тренера в фанатском секторе «Спартака». Если Каррера выскажет им поддержку в недовольстве нынешней ситуацией в клубе — начнутся стычки прямо во время игры» – сообщил телеграм-каналу Mash источник в службе безопасности клуба.

Позже официальный представитель Массимо Карреры Гурцкая заявил, что итальянскому тренеру не нужна охрана от своих фанатов.

Напомним, встреча 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» состоится 17 марта на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Mash