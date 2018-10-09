РПЛ: «Хулиганам не место в футболе!»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Тосно-краснодар

Российская Премьер-Лига выступила с заявлением касательно инцидентов с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. В данной ситуации РПЛ выступает против футболистов.

«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Российская Премьер-Лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение.

Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — говорится в заявлении лиги.

Напомним, накануне, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали участниками двух драк с участием московского чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт РПЛ

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Полиция завела уголовное дело по факту избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей «Первого канала»

Александр Кокорин

Появилось видео с водителем ведущей «Первого канала», которого избили Александр Кокорин и Павел Мамаев

Алана Мамаева

Жена Павла Мамаева Алана подала на развод

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 