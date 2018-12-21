Денис Глушаков: «Игроки «Спартака» не отвернулись от меня»

Хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков выступил с заявлением на ТВ. Он поблагодарил своих партнеров по команде.

«Почему от меня не отворачивается команда? Потому что она знает всю правду. И за это я благодарен нашему тренеру, команде, клубу. Они все меня поддерживают в трудную минуту.

Тяжело играть с таким грузом, когда тебя вроде и на стадионе прессуют, и дома прессуют. Со всех сторон на тебя гадости льют. Очень тяжело играть.

Некоторые футболисты говорят: «Я бы с 20 этажа на твоем месте выпрыгнул. Как ты все это терпишь вообще?» Ну, вот как-то так выходит», — сказал Глушаков в программе «Прямой эфир».

Ранее футболисты «Спартака» неоднократно выступали с акциями поддержки Глушакова, а также высказывались против лишения хавбека капитанской повязки, на котором настаивали некоторые болельщики команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»