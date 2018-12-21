Оле-Гуннар Сульшер: «У меня был лучший тренер — Сэр Алекс Фергюсон во всем повлиял на меня»

Автор: Владимир Шевелев 0

Оле-Гуннар Сульшер

Оле-Гуннар Сульшер — исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Норвежский специалист рассказал о своих первых днях в клубе, а также о работе с Алексом Фергюсоном.

«Я провел здесь 11 лет в качестве игрока и 3,5 года в качестве тренера. Это треть моей жизни. Я чувствую себя здесь как дома. Для меня большая честь помочь «Юнайтед» в течение нескольких месяцев.

Игроки счастливы, они в хорошем настроении. Всегда здорово знакомиться с новыми людьми. Некоторых я уже знал, с некоторыми только что познакомился. У нас будет много игр за следующие 10-15 дней, нам важен результат. В первой игре важно донести до парней принципы моей игры. Они должны понять, что я хочу видеть.

Когда я играл, у меня был лучший тренер. Сэр Алекс Фергюсон во всем повлиял на меня. С тех пор, как я получил травму в 2003 году, я делал пометки о том, как он реагировал на разные ситуации. Я уже с ним связался, это самый подходящий человек, чтобы посоветоваться», – сказал Сульшер.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер «МЮ»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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