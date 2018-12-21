«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбьядини

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбьядини может зимой перебраться в Российскую Премьер-Лигу. В услугах итальянского футболиста заинтересованы сразу два московских клуба – «Спартак» и ЦСКА.

Красно-белые и «армейцы» еще не предприняли шагов для осуществления трансфера, однако готовы сделать их в ближайшее время.

Также заполучить итальянца хотят «Болонья», «Фиорентина» и испанская «Севилья». Сам «Саутгемптон» не намерен отдавать игрока в аренду и настаивает на полноценном переходе. «Святые» готовы расстаться с потерявшим место в основе форвардом уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел в английской Премьер-лиге 12 матчей, в которых записал на свой счет один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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