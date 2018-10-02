«Спартак» рассматривает кандидатуры иностранных специалистов

«Спартак» изучает возможность отставки Массимо Карреры с поста главного тренера команды. В руководстве московского клуба не уверены в том, что итальянец способен преодолеть турнирные трудности.

К двум ближайшим матчам (с «Вильярреалом» в Лиге Европы и с «Енисеем» в РПЛ) команду будет готовить Каррера. В случае увольнения «Спартаку» придется выплатить ему компенсацию в размере около 1,5 миллиона евро – зарплата до конца срока контракта (он завершается в мае 2019 года).

«Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров. Ранее московский клуб обсуждал вариант с Лораном Бланом (экс-«ПСЖ», сборная Франции, «Бордо»).

После 9 туров «Спартак» занимает в таблице РПЛ 5-е место. В 1-м туре Лиги Европы клуб проиграл, а в Кубке России прошел в 1/8 финала.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»