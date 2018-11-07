Златан Ибрагимович: «Мой приоритет – «Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что хочет продолжить карьеру в клубе MLS. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 37-летнему игроку со стороны «Милана» и «Реала».

«Клуб знает все мои пожелания и требования. Это зависит от них, чего они хотят. Они настроены очень позитивно и очень добры ко мне. «Лос-Анджелес Гэлакси» любезен ко мне и моей семье. Это все, что мне необходимо. У меня хорошие отношения со всеми, поэтому я не переживаю. Все в курсе, что мною интересуются европейские клубы, но мой приоритет – «Гэлакси». Я здесь и счастлив тут находиться», – цитирует Златана Ибрагимовича официальный сайт клуба.

Напомним, шведский футболист переехал в США в марте нынешнего года, подписав контракт до декабря 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»