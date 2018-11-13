Адвокат Кокорина попросил отменить арест игрока

Олег Попов, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, недоволен ситуацией игрока. Он подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда на арест футболиста.

В данной жалобе защита Александра Кокорина просит отменить арест футболиста и избрать более мягкую меру пресечения, которая не будет связана с лишением свободы. Точная дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух драках. Тверской суд Москвы отправил всех четверых под стражу до 8 декабря. Позже всем им были предъявлены обвинения в нанесении побоев и хулиганстве.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС