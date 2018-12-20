Суд заставил футболиста «Барселоны» носить бутсы adidas

Голландский суд вынес решение в пользу adidas в споре с полузащитником «Барселоны» Рафиньей Алькантарой. Производитель спортивной одежды подал в суд на игрока за нарушение контракта.

В 2013 году Рафинья подписал пятилетнее спонсорское соглашение. Этим летом оно истекло, но adidas не смог связаться с представителями футболиста, после чего автоматически продлил контракт. Рафинья утверждает, что с ним никто не контактировал.

Но в соглашении с adidas был пункт об автоматическом продлении соглашения еще на 5 лет.

Большую часть сезона Рафинья отыграл в черных бутсах Mizuno, из-за чего adidas и подал в суд.

Суд обязал футболиста либо носить бутсы adidas, либо платить 10 000 евро за каждый день нарушения контракта, но при этом общая сумма штрафа не должна превышать 1 миллион евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana