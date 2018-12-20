Александр Кокорин: «Читаю Новый Завет. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжают находиться в СИЗО. Футболисты рассказали об укреплении веры в Бога в условиях содержания под стражей.

«По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять. Меня крестили, когда мне было 3 года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться.

Суд за 15 минут рассмотрел четыре апелляционные жалобы на арест. Это суд? Их вообще нельзя к людям подпускать.

И все равно говорят, что я могу скрыться от следствия. Прямо вот отсюда скроюсь за границей и продолжу заниматься преступной деятельностью. Как будто я трех-четырех человек застрелил.

Взять любого – что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?». Мы никого не ограбили, не убили. Дали по морде, согласен, но здесь мы находиться не должны», – рассказал Мамаев.

«Читаю Новый Завет. Считаю, главное – как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться.

Что касается решения суда, то мы целый день общались с органом власти, который нас не слышит», – поведал Кокорин.

Напомним, 11 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 5 декабря Тверской суд Москвы продлил срок содержания футболистов в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля 2019 года.

18 декабря суд отклонил апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева продлил срок содержания фигурантов дела до 8 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия