Александр Головин дисквалифицирован на 4 игры

Дисциплинарный комитет французской Лиги 1 вынес решение по удалению Александра Головина в матче 18-го тура «Лион» — «Монако». 22-летний россиянин дисквалифицирован на 4 игры.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 принял решение дисквалифицировать хавбека «Монако» Александра Головина на 4 матча за прямую красную карточку в матче с «Лионом». Отмечается, что дисквалификация распространяется не только на чемпионат — россиянин пропустит также матчи Кубка Франции и Кубка лиги.

Напомним, полузащитник «Монако» Александр Головин получил красную карточку в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лиона». Инцидент произошел в самом начале второго тайма. Головин, отбирая мяч, ударил по ноге Набиля Фекира, после чего началась потасовка. Российский хавбек получил прямую красную карточку после просмотра видеоповтора.

Минувшим летом Александр Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА. В текущем сезоне 22-летний россиянин провел за «Монако» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1-й голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Лиги 1