Кевин Де Брюйне спародировал несколько фрагментов из фильма «Один ждома»

Автор: Вадим Павлов 0

Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне снялся в пародии на культовую комедию «Один Дома». 27-летний хавбек повторил несколько фрагментов новогоднего фильма.

27-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне снялся в главной роли в пародии на фильм «Один дома». Внешне похожий на актера Маколея Калкина бельгийский хавбек спародировал несколько фрагментов из культового кинофильма.

Напомним, в текущем сезоне 27-летний Кевин Де Брюйне принял участие в 7 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отличился 1-м забитым мячом и 1-й голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Видео: Bleacher Report
Источник: Bleacher Report

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