Кевин Де Брюйне спародировал несколько фрагментов из фильма «Один ждома»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне снялся в пародии на культовую комедию «Один Дома». 27-летний хавбек повторил несколько фрагментов новогоднего фильма.
27-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне снялся в главной роли в пародии на фильм «Один дома». Внешне похожий на актера Маколея Калкина бельгийский хавбек спародировал несколько фрагментов из культового кинофильма.
A different Kevin was left Home Alone this year 😂 @DeBruyneKev
(via @ManCity) pic.twitter.com/iq1qzL9kDd
— Bleacher Report (@BleacherReport) 19 декабря 2018 г.
Напомним, в текущем сезоне 27-летний Кевин Де Брюйне принял участие в 7 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отличился 1-м забитым мячом и 1-й голевой передачей.
Фото: Global Look Press
Видео: Bleacher Report
Источник: Bleacher Report