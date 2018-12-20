Оле-Гуннар Сульшер получит от «МЮ» 50 млн фунтов на зимние трансферы

Руководство «Манчестер Юнайтед» выделит новому главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру 50 млн фунтов на зимние трансферы. Манкунианцы намерены приобрести двух игроков.

Вчера, 19 декабря, «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении с поста главного тренера Жозе Моуринью и назначении исполняющим обязанности 45-летнего Оле-Гуннар Сульшера.

Согласно имеющейся информации, новоиспеченный наставник «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер получит от руководства клуба порядка 50 млн фунтов на укрепление команды в зимнее трансферное окно.

Как сообщают английские СМИ, в зимнее трансферное окно клуб намерен укрепить позиции центрального защитника и правого полузащитника. Кандидатами на усиление называются защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд и хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста.

Напомним, Оле-Гуннар Сульшер выступал за «МЮ» с 1996 по 2007 год. В составе «красных дьяволов» 45-летний норвежец 6 раз выигрывал АПЛ, по 2 раза — Кубок и Суперкубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в 1999 году, забив победный гол в ворота мюнхенской «Баварии».

В текущем розыгрыше АПЛ «Манчестер Юнайтед» после 17 сыгранных матчей расположился на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе занимает 26 очков. Также «красным дьяволам» удалось преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и в 1/8 финала им предстоит встретиться с французским ПСЖ.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror