Арсен Венгер может возглавить «Милан»

Арсен Венгер может сменить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера «Милана». В случае, если результаты команды будут признаны неудовлетворительными, 69-летний француз может возглавить «россонери» уже в январе.

Руководство «Милана» может уволить Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера уже к концу декабря. Как сообщают итальянские СМИ, руководство клуба недовольно результатами, которые показывает миланский клуб, и дало 40-летнему итальянцу время до 29 декабря. Сообщается, что ближе к Новому году боссы «россонери» проанализируют игру команды в последующих матчах Серии А и вынесут решение по Гаттузо.

За период, отведенный Дженнаро Гаттузо на исправление ситуации, «Милану» предстоит сыграть три матча в Серии А – с «Фиорентиной» (22 декабря), «Фрозиноне» (26 декабря) и СПАЛом (29 декабря). Если результаты команды будут неудовлетворительными, 40-летний итальянец будет отправлен в отставку.

Сообщается, что преемником Дженнаро Гаттузо может стать экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер.

Напомним, после 16 сыгранных туров «Милан» имеет в своем активе 27 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, на 19 баллов отставая от лидирующего «Ювентуса».

Фото: Global Look Press

Источник: Sportmediaset