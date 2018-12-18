Лионель Месси в 5-й раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Автор: Вадим Павлов 0

Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу». 31-летний аргентинец установил мировой рекорд, став лауреатом престижной премии в 5-й раз.

Сегодня, 18 декабря, состоялась церемония вручения «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов, входящих в УЕФА. Лауреатом престижной награды стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Для именитого аргентинца «Золотая бутса» стала уже 5-й в карьере, что стало мировым рекордом. Лионель Месси опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которого 4 награды.

Ранее аргентинец получал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

Напомним, в минувшем сезоне Лионель Месси принял участие в 36 матчах в Ла Лиге за «Барселону», в которых отметился 34 забитыми мячами. Ближайшим преследователем 31-летнего аргентинца в борьбе за «Золотую бутсу» стал Мохамед Салах, защищающий цвета «Ливерпуля», который отличился 32 раза в 36 матчах АПЛ.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 14 матчах чемпионатах Испании, в которых сумел забить 14 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба «Барселоны»

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