Жозе Моуринью получит 15 млн фунтов за досрочное расторжение контракта

«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Жозе Моуринью. Португальский специалист получит многомиллионную компенсацию от английского клуба.

Сегодня утром, 18 декабря, Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Согласно имеющейся информации, манчестерский клуб выплатит 55-летнему португальцу денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Как сообщают английские СМИ, Жозе Моуринью получит от «Юнайтед» порядка 15 млн фунтов.

Также сообщается, что в «МЮ» настаивают, что приобретение 11 футболистов за последние два с половиной года, обошедшиеся «Манчестеру» приблизительно в 400 млн фунтов, было инициативой Моуринью. Также в клубе утверждают, что португалец не способствовал развитию молодых игроков, а также указывают на недовольство болельщиков.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил «красных дьяволов» в 2016 году. В сезоне 2016/17 португальский специалист выиграл с «Манчестер Юнайтед» Кубок лиги, Лигу Европы и Cуперкубок Англии.

В текущем сезоне манкунианцы под руководством португальского специалиста занимает шестое место в чемпионате Англии с 26 очками. Манкунианцы отстают от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» на 19 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian