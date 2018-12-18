Денис Глушаков заявил, что «Спартак» готовится к матчам в бане с девушками

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал полиции об угрозах в адрес своей жены Дарьи. Также 31-летний хавбек поведал о том, что готовиться к матчам в бане с девушками является привычной практикой для игроков клуба.

Вчера, 17 декабря, капитан «Спартака» Денис Глушаков был вызван на допрос в одно из московских отделений полиции. 31-летний полузащитник должен был дать показания по делу об угрозах в адрес жены Дарьи.

Согласно имеющейся информации, капитан красно-белых выдвинул своей жене Дарье встречные обвинения в изменах, заявив, что обоюдные измены в их семье – дело привычное. Также сообщается, что Глушаков угрожал своей супруге в порыве злости, в связи с чем его слова не стоит воспринимать всерьез.

Согласно заявлению 31-летнего хавбека, он никогда не поднимал руку на жену и считает, что Дарья сама все подстроила, чтобы подготовиться к суду.

Также сообщается, что Денис Глушаков заявил, что подготовка к матчам в бане с девушками – привычная практика для игроков «Спартака».

Напомним, ранее стало известно, что капитан красно-белых также написал на жену заявление и обвинил ее в мошенничестве. В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса и судится по поводу алиментов.

Фото: Global Look Press

Источник: Mash