Суд отклонил апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева

В Мосгорсуде закончилось заседание по рассмотрению апелляций на продление срока содержания под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева. Суд отклонил апелляции и продлил срок содержания фигурантов дела до 8 февраля.

Мосгорсуд отклонил апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева об освобождении из СИЗО. Сообщается, что в ходе слушания были представлены экспертизы от врача и психолога «Зенита» о состоянии здоровья Александра Кокорина.

Также сообщается, что адвокат Александра Кокорина просил суд изменить меру пресечения футболиста на залог в 10 миллионов рублей или домашний арест по причине возможной инвалидности игрока из-за нахождения в СИЗО, однако решение суда осталось неизменным. Футболисты продолжат находиться в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля 2019 года.

«Даже говорить ничего не хочется. Это просто позор. Я больше ничего обжаловать не хочу. Можете отключить аудио. Больше ничего не надо. Мы вам все уже ответили», — отреагировал на приговор суда хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

Напомним, 11 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 5 декабря Тверской суд Москвы продлил срок содержания футболистов в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: sport24.ru