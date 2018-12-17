Президент РПЛ Сергей Прядкин: «На лимит в заявке РПЛ должна перейти в сезоне-2020/2021»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об изменении лимита в лиге. На новый формат РПЛ должна перейти в сезоне-2020/2021.

«Клубы остаются при своем мнении: они хотят, чтобы лимит был в заявке. Лига изначально была за вариант «10+15», вы об этом знаете. В принципе такое мнение осталось и сейчас.

Клубы за то, чтобы конкуренция была естественной, и придерживаются варианта, который рекомендовала в свое время рабочая группа под руководством Гершковича.

На лимит в заявке должны перейти в сезоне-2020/2021. Но точный формат пока не определен.

Будут ли качественные критерии для легионеров? Жаркие споры идут по этому поводу. ЦСКА вот разгромил «Реал». За армейцев играют качественные молодые иностранные игроки. Влашич, Бекао, Сигурдссон. Так почему бы таких не брать? Зачем ущемлять в правах ребят, которые могут раскрыться, на которых может появиться спрос?

На мой взгляд, самый правильный подход к лимиту – «10+15» в заявке, а тренер уже пусть определяет самых достойных в каждом матче, – рассказал Прядкин.

Напомним, в настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме «6+5», который предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс