Андрей Аршавин: «Показалось, что на «Газпром Арене» трибуны и поле отдельно. Футболисты на поле не ощущают эту целостность, и это не придает им такого заряда, как на «Петровском»

Экс-капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал об отношении клуба к бывшим игрокам, а также поделился мнением о работе Сергея Семака. Также будущий глава проекта «Сириус» в «Зените» поделился мнением о «Газпром Арене».

«Назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита»? Назначить его – правильное решение. Я бы сделал это еще два года назад, когда Луческу назначали. У Семака есть все данные футбольные – знания, он человек, которого все знают в футболе, который может микроклимат сделать.

Ему нужен только ресурс. В «Зените» собран достаточно хороший ресурс, который, естественно, нужно и хочется усилить. Если руководство сделает для Семака эту опцию, то он сможет довести «Зенит» до чемпионства.

Конечно, ему трудно, потому что за «Зенитом» следят. Каждый его шаг, решение находится под лупой. Любому человеку трудно тренировать «Зенит», тем более он первый русский за последние 20 лет, если убрать временных Рапопорта и Давыдова.

«Трудоустройство экс-игроков «Зенита» в клуб по окончании карьеры? Мы должны быть благодарны клубу, что он нас не бросает, помогает нам, предоставляет возможность работать. Я благодарен и знаю, что ребята относятся с уважением к руководству.

Я не знал, не думал, не рассчитывал, потому что клуб мне не обязан. Да, я положил свое здоровье, любовь – я люблю «Зенит», но клуб мне ничего не должен. Когда я был полезен клубу, клуб платил мне хорошую зарплату, меня никогда не обижали. Заканчивая в «Кайрате» я не думал, что «Зенит» прибежит ко мне.

Насколько быстро я сросся с новым стадионом «Зенита»? Я с ним еще не сросся. Первый раз, когда нас пригласили на празднование 10-летия с момента чемпионства, мне показалось, что трибуны и поле отдельно. Создалось такое чувство.

Когда я на поле играл за «Кайрат» против «Зенита», мне наоборот показалось, что все круто, что люди целостно кричат, орут, звуки – все это не отдельно.

Сейчас же, придя на игру с «Рубином», мне снова показалось, что стадион как-то отдельно – с одной стороны только кричат, а с других трех как-то все камерно.

Мне кажется, футболисты на поле не ощущают эту целостность, и это не придает им такого заряда, как на «Петровском». Это мои первые ощущения.

Но я все время был, когда крыша закрыта. Я хотел бы оказаться на стадионе, когда крыша будет открытой», – рассказал Аршавин.

Напомним, в текущем году Андрей Аршавин объявил об завершении футбольной карьеры. С 1 января 2019 года экс-капитан «Зенита» и сборной России официально вернется в петербургский клуб. Он возглавит международный проект «Сириус в «Зените».

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал «Футбольные люди»