«Спартак» объявил о приобретении защитника «Флуминенсе» Лукаса Айртона

«Спартак» приобрел защитника «Флуминенсе» Лукаса Айртона. 21-летний бразилец присоединится к «Спартаку» на первом подготовительном сборе в январе.

Московский «Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с 21-летним защитником «Флуминенсе» Лукасом Айртоном. Сумма трансфера не разглашается, однако ранее сообщалось, что бразилец обойдется красно-белым приблизительно в 7 миллионов евро.

«Основная позиция Айртона — левый фланг обороны. Игрок обладает высокой скоростью, любит подключаться к атакам, хорош при игре один в один и «на втором этаже», — сообщает пресс-служба «Спартака».

В 2016 году защитник вызывался в молодежную сборную Бразилии, проведя три встречи на турнире в Южной Корее.

Лукас Айртон в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями. «Флуминенсе» занял 12-е место, пропустив 46 мячей.

Напомним, после 17 сыгранных туров «Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

Ближайший официальный матч красно-белых запланирован на 24 февраля. Подопечным Олега Кононова предстоит встретиться с «Уралом» в Екатеринбурге в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: официальный сайт «Спартака»