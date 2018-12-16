«Милан» торгуется с «Челси» за Сеска Фабрегаса

Автор: Владимир Шевелев 0

Фабрегас

«Милан» заинтересован в переходе полузащитника «Челси» Франсеска Фабрегаса. Трансфер возможен уже зимой.

Срок контракта 31-летнего игрока истекает в конце сезона, и он редко получает игровое время в АПЛ.

Несмотря на это, «Челси» требует 8 миллионов евро за трансфер Фабрегаса в январе. По данным источника, «Милан» готов заплатить только половину от этой суммы, то есть 4 миллиона евро.

Из-за проблем «Милана» с ФФП переход Фабрегаса планируют профинансировать из средств от продажи Хакана Чалханоглу. К нему проявляют интерес немецкие клубы.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо: «Конечно, я хотел бы поработать с Сеском Фабрегасом»

сеск Фабрегас

«Милан» торгуется с «Челси» за Сеска Фабрегаса

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 