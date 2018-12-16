«Милан» торгуется с «Челси» за Сеска Фабрегаса

«Милан» заинтересован в переходе полузащитника «Челси» Франсеска Фабрегаса. Трансфер возможен уже зимой.

Срок контракта 31-летнего игрока истекает в конце сезона, и он редко получает игровое время в АПЛ.

Несмотря на это, «Челси» требует 8 миллионов евро за трансфер Фабрегаса в январе. По данным источника, «Милан» готов заплатить только половину от этой суммы, то есть 4 миллиона евро.

Из-за проблем «Милана» с ФФП переход Фабрегаса планируют профинансировать из средств от продажи Хакана Чалханоглу. К нему проявляют интерес немецкие клубы.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»