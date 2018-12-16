Патрик Виейра: «Хотелось бы швырнуть Балотелли в стену»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал поведение форварда Марио Балотелли. Ранее итальянский нападающий нелестно отозвался о своей команде.

Напомним, Марио Балотелли недоволен командой. Футболист считает, что у одноклубников совсем нет настроя на тренировку.

«Что касается Марио, мне хотелось бы ответить или просто швырнуть его в стену, или повесить за воротник на вешалку. Но не могу, потому что я больше не игрок.

Я должен дважды подумать, прежде чем что-то сказать. Потому что это может повлиять, и я рискую потерять хорошего игрока.

Не хочу говорить что-то, о чем буду сожалеть. Я стараюсь быть конструктивным в своих комментариях к нему», – сказал Виейра.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»