В сети появилось видео в котором видно, как Александр Кокорин и Павел Мамаев избивают водителя ведущей Ольги Ушаковой

На просторах интернета появилась видеозапись с камер наблюдения, на которых зафиксирована драка с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. В этот раз жертвой стал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Восьмого октября футболисты со своими друзьями вышли из столичного стриптиз-клуба и начали пинать машины, находившиеся на парковке. Одним из этих автомобилей оказался «Мерседес» ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, в котором находился ее водитель.

Мужчина сделал молодым людям замечание, после чего получил несколько ударов по голове. В результате он был доставлен в реанимацию с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Накануне стало известно о другом конфликте с участием футболистов, в ходе которого они устроили драку с московским чиновником в одном из кафе столицы.

Фото: Global Look Press

Источник: Телеграм-канал 112