Андрей Шевченко о Ракицком в сборной Украины: «Для меня этот вопрос исчерпан, больше не задавайте мне его»

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил невызов в сборную Украины защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. 42-летний специалист считает, что он вызвал игроков, которые сегодня лучше готовы.

– Ракицкого нет в сборной. Все понимали, что это более политическое решение, чем спортивное. Можете это сказать вслух?

– Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после.

Я как главный тренер принимаю решение, которое сейчас лучше для команды.

Считаю, мы вызвали игроков, которые сегодня лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан, больше не задавайте мне этот вопрос, – сказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины в рамках отбора к Евро-2020 в марте сыграет с Португалией (22-го) и Люксембургом (25-го).

Фото: Instagram Андрея Шевченко
Источник: канал ФФУ в YouTube

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