Илья Сорокин: «На третий период вышли, как на новую игру»

Вратарь сборной России Илья Сорокин прокомментировал первый матч национальной команды на Кубке Первого канала против шведов (3:2, Б). В серии буллитов голкипер не пропустил ни одной шайбы.

«Хорошая, волевая победа. Нам удалось переломить ход встречи. На третий период вышли, как на новую игру, и смогли вовремя забить. На овертайм у меня осталось много сил, так как в игре особой работы не было. В моменте с моим сейвом получилось, что швед удачно в ловушку попал. Бывало, что отражал все буллиты, как сегодня.

После второго периода в раздевалке все было спокойно, бутылки не летали. Проанализировали свою игру без нервов. Послушали тренерские указания на заключительный отрезок матча», — заявил Сорокин.

Кубок Первого канала по хоккею. Швеция — Россия — 2:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Напомним, после второго периода команда Ильи Воробьева уступала с разницей в две шайбы (0:2), но в третьей 20-минутке сравняли счет за 59 секунд.

Следующую встречу на московском этапе Евротура россияне проведут завтра со сборной Чехии в 15:45 по московскому времени. Заключительная игра России на Кубке Первого канала состоится против Финляндии и состоится на 68-тысячной «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат