Рауль Рианчо: «Наши отношения с Сергеем Ребровым были как у супругов, но без секса»

Рауль Рианчо — экс-тренер киевского «Динамо» и «Спартака». Специалист рассказал об отношениях с бывшим главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровом.
«Наши отношения с Ребровым были как у супругов, но без секса.
В любой семье возникают споры, как бы вы друг друга ни любили. Такая ситуация была у нас, тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда, все было четко, но не без дискуссий.
Мы спорили практически обо всем, от тренировок до стартового состава, но мы были одной большой семьей в «Динамо». Родители – это Рауль Рианчо и Сергей Ребров, а футболисты – наши дети», – сказал Рианчо.
Фото: Global Look Press
Источник: FootballHub