Рауль Рианчо: «Наши отношения с Сергеем Ребровым были как у супругов, но без секса»

Автор: Владимир Шевелев 0

Рауль Рианчо — экс-тренер киевского «Динамо» и «Спартака». Специалист рассказал об отношениях с бывшим главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровом.

«Наши отношения с Ребровым были как у супругов, но без секса.

В любой семье возникают споры, как бы вы друг друга ни любили. Такая ситуация была у нас, тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда, все было четко, но не без дискуссий.

Мы спорили практически обо всем, от тренировок до стартового состава, но мы были одной большой семьей в «Динамо». Родители – это Рауль Рианчо и Сергей Ребров, а футболисты – наши дети», – сказал Рианчо.

Фото: Global Look Press

Источник:  FootballHub

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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