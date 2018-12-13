Бывший генеральный директор «Ювентуса» получил назначение в «Интер»

Автор: Владимир Шевелев 0

Джузеппе Маротта

Джузеппе Маротта — бывший генеральный директор «Ювентуса». Функционер занял аналогичный пост в миланском «Интере».

«С сегодняшнего дня я буду частью великого клуба «Интер». Для меня это повод для невероятной гордости», — прокомментировал своё назначение Маротта.

Ранее сообщалось, что «Интер» и Маротта договорились о трехлетнем контракте, по условиям которого функционер будет зарабатывать около 3 млн евро за сезон, учитывая различные премии и бонусы.

61-летний итальянец покинул «Ювентус» в конце сентября по решению руководства туринского клуба. Он проработал в стане бьянконери восемь лет. За этот период клуб семь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Интера»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Аллегри

Массимилиано Аллегри: «Матч с «Интером» – просто очередная игра. Следующий матч в ЛЧ важнее»

Болельщики «Интера» устроили на стадионе погром

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 