Бывший генеральный директор «Ювентуса» получил назначение в «Интер»

Джузеппе Маротта — бывший генеральный директор «Ювентуса». Функционер занял аналогичный пост в миланском «Интере».

«С сегодняшнего дня я буду частью великого клуба «Интер». Для меня это повод для невероятной гордости», — прокомментировал своё назначение Маротта.

Ранее сообщалось, что «Интер» и Маротта договорились о трехлетнем контракте, по условиям которого функционер будет зарабатывать около 3 млн евро за сезон, учитывая различные премии и бонусы.

#Marotta : "Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio" #FCIM pic.twitter.com/6zexEy62aC — Inter (@Inter) December 13, 2018

61-летний итальянец покинул «Ювентус» в конце сентября по решению руководства туринского клуба. Он проработал в стане бьянконери восемь лет. За этот период клуб семь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Интера»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»