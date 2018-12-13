Бывший генеральный директор «Ювентуса» получил назначение в «Интер»

Джузеппе Маротта — бывший генеральный директор «Ювентуса». Функционер занял аналогичный пост в миланском «Интере».
«С сегодняшнего дня я буду частью великого клуба «Интер». Для меня это повод для невероятной гордости», — прокомментировал своё назначение Маротта.
Ранее сообщалось, что «Интер» и Маротта договорились о трехлетнем контракте, по условиям которого функционер будет зарабатывать около 3 млн евро за сезон, учитывая различные премии и бонусы.
#Marotta: "Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio" #FCIM pic.twitter.com/6zexEy62aC
— Inter (@Inter) December 13, 2018
61-летний итальянец покинул «Ювентус» в конце сентября по решению руководства туринского клуба. Он проработал в стане бьянконери восемь лет. За этот период клуб семь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Интера»