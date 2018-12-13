Английские клубы за 2018 год выплатили посредникам более ста миллионов долларов

ФИФА опубликовала отчет о деятельности посредников в футболе за 2018 год. С 1 января по 12 декабря больше всех на услуги посредников потратили английские клубы – 155,8 миллиона долларов.

В топ-10 стран также вошли:

1. Англия – 155,8 миллиона долларов.

2. Италия – 132,6 млн

3. Германия – 56 млн

4. Португалия – 43,5 млн

5. Испания – 38,3 млн

6. Франция – 33,1 млн

7. Бразилия – 15,2 млн

8. Хорватия – 11,9 млн

9. Дания – 7,7 млн

10. Россия – 7 млн

В России за год клубы 8 раз прибегали к услугам посредников: 6,9 миллиона долларов (7 сделок) выплатили лицам, представлявшим покупающий игрока клуб, еще 0,1 млн (1 сделка) заплатили посредникам, представлявшим клуб-продавец.

Всего за год клубы УЕФА выплатили посредникам 525,5 миллиона долларов. В тройку также вошли клубы Южной Америки (16 млн) и Азии (5).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»