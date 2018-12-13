Английские клубы за 2018 год выплатили посредникам более ста миллионов долларов

ФИФА опубликовала отчет о деятельности посредников в футболе за 2018 год. С 1 января по 12 декабря больше всех на услуги посредников потратили английские клубы – 155,8 миллиона долларов.
В топ-10 стран также вошли:
1. Англия – 155,8 миллиона долларов.
2. Италия – 132,6 млн
3. Германия – 56 млн
4. Португалия – 43,5 млн
5. Испания – 38,3 млн
6. Франция – 33,1 млн
7. Бразилия – 15,2 млн
8. Хорватия – 11,9 млн
9. Дания – 7,7 млн
10. Россия – 7 млн
В России за год клубы 8 раз прибегали к услугам посредников: 6,9 миллиона долларов (7 сделок) выплатили лицам, представлявшим покупающий игрока клуб, еще 0,1 млн (1 сделка) заплатили посредникам, представлявшим клуб-продавец.
Всего за год клубы УЕФА выплатили посредникам 525,5 миллиона долларов. В тройку также вошли клубы Южной Америки (16 млн) и Азии (5).
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА