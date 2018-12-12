Адвокат Кокорина: «Удержание Александра в СИЗО повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту»

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова поддержала своего подзащитного в соцсетях. Женщина считает, что нахождение в СИЗО мешает форварду «Зенита» пройти полный курс восстановления после травмы.

«Кокорину недавно сделана операция на колено и ахиллесово сухожилие — это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок. Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту.

Кроме того, у профессиональных футболистов значительно увеличена сердечная мышца, что предполагает необходимость постепенного снижения нагрузок после окончания спортивной карьеры, а резкое прерывание занятий приводит также к негативным последствиям. Возникает вопрос о том, соразмерны ли последствия изоляции от общества спортсмена в СИЗО, содеянному им — нанесения двух ударов потерпевшему, не повлекших никакого расстройства здоровья, в ответ на оскорбление», — такое заявление написала Стукалова на своей странице в Instagram.

Напомним, суд продлил пребывание Мамаева и Кокорина в СИЗО до 8 февраля. За избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападение на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина спортсменам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство», им грозит до 7 лет лишения свободы.

Свой исполнится срок. Андрей Вдовин – о суде над Кокориным и Мамаевым

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Instagram-аккаунт Татьяны Стукаловой