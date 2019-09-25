Ули Хенесс: «Бавария» не будет отпускать игроков в сборную Германии, если тер Стеген сменит Нойера»

Автор: Анатолий Акулов 0

Хенесс

Президент «Баварии» прокомментировал информацию о включении в основу голкипера «Барсы» Марка-Андре тер Стегена. Мюнхенский клуб может выразить протест в случае непопадания в стартовый состав сборной Германии вратаря Мануэля Нойера.

Руководитель команды считает данный шаг недопустимым. Ули Хенесс также заявил, что клуб может запретить своим игрокам выступать за сборную Германии в подобной ситуации.

«Прежде чем подобное произойдет, мы перестанем отпускать игроков в национальную сборную. Мы никогда не примем подобные перемены. Лев услышит наши слова», – сказал глава мюнхенцев.

Ранее стало известно, что вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может выйти в старте сборной Германии в одном из двух ближайших матчей. Ранее Нойер и тер Стеген устроили перепалку в прессе на тему того, кто из вратарей достоин играть в основном составе национальной команды.

Фото: Global Look Press
Источник: Spox.com

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