Жозе Моуринью: «Возможно, меня заслуженно уволили из «МЮ», но сейчас команда еще хуже»

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Вест Хэму» 0:2. Бывший главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо прокомментировал поражение и оценил перспективы команды в этом сезоне.

По словам португальского специалиста, у «красных дьяволов» будут серьезные проблемы с попаданием даже в шестерку сильнейших команд чемпионата. «Я был уволен, и, возможно, заслуженно, потому что ответственность лежит на тренере, но суровая правда в том, что сейчас «МЮ» еще хуже», — отметил Жозе.

«Возможно, люди считают, что я радуюсь нынешней ситуации, но это не так. В клубе есть люди, которые мне нравится, и я с огромным уважением отношусь к болельщикам. Думаю, у «МЮ» будут проблемы с попаданием даже не в топ-4, а в топ-6. Я говорю это с огромным сожалением», — добавил Моуриньо.

Отдельно 56-летний специалист остановился на вчерашнем матче команды Сульшера. «Не увидел никаких положительных моментов по игре с «Вест Хэмом». В прошлом сезоне мы играли плохо, но я не вижу никаких улучшений в нынешнем, даже с тремя новичками (летом в «МЮ» перешли Харри Магуайр, Дэниэл Джеймс и Аарон Уан-Биссака)», — заключил он.

Напомним, в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. После 6-ти матчей в активе «МЮ» 8 набранных очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports