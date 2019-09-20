«Барса» заплатила окружению Антуана Гризманна 14 млн евро за трансфер

Каталонский клуб убеждал окружение футболиста сборной Франции принять трансферное предложение. В руки журналистам попала электронная переписка, подтверждающая факт начала переговоров с игроком еще в марте.

Выплаты были разделены на 4 части: первую получили сестра, агент Гризманна и его отец. Вторая досталась юристу француза — Севану Кариану.

Третья часть была выплачена французскому посреднику, помогавшему в переговорах с «сине-гранатовыми» еще летом 2018 года. Наконец, четвертая выплата в размере 7 миллионов евро досталась юристу «Барсы», близкому другу 28-летнего форварда.

Пропорции распределения суммы выплат вызвали споры среди участников сделки. Это привело к тому, что французский посредник был исключен из операции по трансферу Гризманна. По этой причине посредник решил опубликовать электронную переписку.

В текущем сезоне нападающий провел 4 матча в чемпионате Испании. В его активе 2 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo