Андрей Кобелев о новичках «Динамо»: «Деньги, выброшенные на ветер»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от летней селекции «бело-голубых». 50-летний специалист остался недоволен игрой новичков столичной команды.

«Убрали одних, взяли других. Но новички абсолютно не лучше прежних! Много денег потратили, но ни о какой команде, ни о каком развитии клуба речи не идет. Просто взяли и освоили определенный бюджет», — отметил он.

Особое внимание Кобелев уделил самому дорогостоящему трансферу — Максимилиану Филиппу. «Вы понимаете, что такое 20 миллионов для нашего чемпионата? За такие человек должен определять результат. Задавать движение команды, настроение и так далее. Ритм, страсть. А Филипп ходит по полю пешком», — сказал тренер.

«Но дело не только в этих 20 миллионах. Н’Жи и все остальные — это деньги, которые «Динамо» выбросило на ветер. И самое главное — непонятна логика покупок. Большинство новичков уже в возрасте», — заключил специалист.

Напомним, после 10-ти туров динамовцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 10 набранных очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс