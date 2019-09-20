Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Челси» до 2024 года

18-летний футболист продолжит выступать в чемпионате Англии. Молодой хавбек подписал долгосрочное соглашение с лондонцами.
По сообщениям местных СМИ, игрок будет получать более 100 000 фунтов в неделю. На прошлой неделе он провел матч за команду U-23.
До этого футболист пропустил четыре месяца из-за травмы. Напомним, в летнее трансферное окно Каллумом интересовалась «Бавария». Однако английская команда решила сохранить перспективного полузащитника.
5 more years!!!🔥⚽️📝 pic.twitter.com/PUb8FQap6p
— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) September 19, 2019
В прошедшем сезоне Хадсон-Одои провел 10 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 результативная передача.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»