Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Челси» до 2024 года

Автор: Анатолий Акулов 0

18-летний футболист продолжит выступать в чемпионате Англии. Молодой хавбек подписал долгосрочное соглашение с лондонцами.

По сообщениям местных СМИ, игрок будет получать более 100 000 фунтов в неделю. На прошлой неделе он провел матч за команду U-23.

До этого футболист пропустил четыре месяца из-за травмы. Напомним, в летнее трансферное окно Каллумом интересовалась «Бавария». Однако английская команда решила сохранить перспективного полузащитника.

В прошедшем сезоне Хадсон-Одои провел 10 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

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