Денис Давыдов забил первый гол за софийский ЦСКА

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов забил первый гол в составе софийского ЦСКА. Российский нападающий помог команде обыграть «Локомотива» Горна-Оряховица.

Встреча 1/16 финала Кубка Болгарии между софийским ЦСКА и «Локомотивом» из Горна-Оряховицы завершилась победой армейского клуба со счетом 3:0. Один из мячей на счету 24-летнего футболиста Дениса Давыдова.

Напомним, российский игрок перешел в ЦСКА в мае этого года. В чемпионате Болгарии он провел одну игру.

Вы забыли о нем? Зря! Денис Давыдов вспомнил, кто есть русский Месси, и завалил вот такой дебютный гол за софийский ЦСКА 🥳 pic.twitter.com/cuywqQ0x1O — SPORT24.ru (@sport24_ru) September 24, 2019

Помимо этого, Давыдов известен по выступлениям за московский «Спартак». В составе «красно-белых» форвард провел в общей сложности 33 матча. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.

Прошлый сезон нападающий провел в ФНЛ за «Нижний Новгород». В его активе 1 гол в 7-ми матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт софийского ЦСКА