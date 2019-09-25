Денис Давыдов забил первый гол за софийский ЦСКА

Автор: Анатолий Акулов 0

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Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов забил первый гол в составе софийского ЦСКА. Российский нападающий помог команде обыграть «Локомотива» Горна-Оряховица.

Встреча 1/16 финала Кубка Болгарии между софийским ЦСКА и «Локомотивом» из Горна-Оряховицы завершилась победой армейского клуба со счетом 3:0. Один из мячей на счету 24-летнего футболиста Дениса Давыдова.

Напомним, российский игрок перешел в ЦСКА в мае этого года. В чемпионате Болгарии он провел одну игру.

Помимо этого, Давыдов известен по выступлениям за московский «Спартак». В составе «красно-белых» форвард провел в общей сложности 33 матча. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.

Прошлый сезон нападающий провел в ФНЛ за «Нижний Новгород». В его активе 1 гол в 7-ми матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт софийского ЦСКА

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