Анте Ребич дисквалифицирован на 5 игр в еврокубках за оскорбление судьи

Хорватский нападающий наказан за неприемлемое поведение. 26-летний форвард оскорбил судью в матче Лиги Европы.

Встреча раунда плей-офф между «Айнтрахтом» и «Страсбуром» завершилась со счетом 3:0. Однако, этот матч запомнится болельщикам прежде всего многочисленными скандалами.

Форвард франкфуртского клуба Анте Ребич получил красную карточку в конце первого тайма. Покидая поле, футболист оскорбил судью Ореля Гринфельда.

Кроме того, УЕФА оштрафовал немецкую команду на 20 тысяч евро за бросание фанатами посторонних предметов. Помимо прочего, комиссия обязала частично закрыть фан-сектор на следующем домашнем матче в еврокубках.

Клуб также заплатит 24 тысячи евро за блокирование лестничных пролетов во время матча. Напомним, «Милан» арендовал Ребича на два года у «Айнтрахта» с правом выкупа.

В рамках сделки в немецкий клуб отправился форвард Андре Силва. Миланцы не участвуют в нынешнем розыгрыше Лиги Европы после добровольного отказа в рамках сделки с УЕФА.

В прошедшем сезоне Анте Ребич провел 28 матчей в чемпионате Германии. На его счету 9 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА