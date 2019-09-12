Мальчику с прической как у Златана Ибрагимовича разрешили ходить в школу

Автор: Анатолий Акулов 0

Златан Ибрагимович

В Красноярском крае произошел инцидент с участием четвероклассника Прохора Ильиных. Мальчику грозило исключение из школы из-за хвостика в стиле знаменитого шведского футболиста.

В ситуацию пришлось вмешаться министру образования Красноярского края Светлане Маковской. Чиновница объявила, что в школе не имеют права придираться к внешнему виду учащихся.

Помимо этого, школу №4 в Сосновоборске также вынудили пересмотреть правила о прическах в учебном заведении. А самому Прохору разрешили вновь посещать учебное заведение.

Отметим, что в различных социальных сетях прошла кампания с целью обратить внимание Златана Ибрагимовича на сложившуюся проблему. В частности, в инстаграме форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» поклонники попросили оказать мальчику поддержку.

Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал Mash

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