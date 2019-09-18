Владислав Игнатьев: «Обрадовался, когда увидел группу «Локо» в ЛЧ»

32-летний защитник поделился впечатлениями от соперников в Лиге чемпионов. Помимо «Локомотива», в группе D выступят «Ювентус», мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер».

Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от ближайшего старта команды в Лиге чемпионов. В 1-м туре «железнодорожники» сыграют на везде с «Байером».

«В прошлом году многие ребята вообще впервые играли в Лиге чемпионов. Можно было по пальцам пересчитать тех, кто уже имел опыт выступления в турнире. Для нас это было непростое испытание. Но в итоге вся команда приобрела ценный опыт», — отметил футболист.

«Обрадовался (когда увидел результаты жеребьевки), потому что когда еще сыграешь против таких команд? Это отличная возможность проявить себя. Ну, и, конечно, появился шанс сыграть по-другому с «Атлетико». В прошлый раз получили приличную пощечину от них», — добавил он.

В текущем сезоне защитник провел 7 матчей в чемпионате России. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия