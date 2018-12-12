Жозе Моуринью: «Никто не заботится об «МЮ» больше, чем я»

Автор: Владимир Шевелев 0

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не считает, что болельщики заботятся о клубе больше специалистов. В пример португалец поставил себя.

«По всему миру существует мнение, что фанаты больше заботятся о клубе, чем профессионалы. Это абсолютно неправильно. Никто в «Манчестер Юнайтед» – или из тех, кто связан с ним, – не заботится о клубе больше, чем я.

Три года назад я не был в «МЮ» и был далек от связи с этим клубом. Профессионалы – это те, кто чувствуют все каждый день, каждую секунду», – сказал Моуринью.

В текущем сезоне «красные дьяволы» занимают шестое место в АПЛ, набрав 26 очков после 16 туров.

Фото: Global Look Press

Источник:  Fox Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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