Экс-форвард «Реала» может перейти в «Барселону»

Автор: Владимир Шевелев 0

Альваро Мората

Форвард «Челси» Альваро Мората может перейти в «Барселону» летом 2019 года. Каталонскому клубу предложили приобрести 26-летнего воспитанника «Реала».

Начальные переговоры, призванные оценить возможность потенциальной сделки, уже состоялись в Лондоне.

Мората недоволен своим положением в «Челси» и готов сменить команду, а лондонцы могут отпустить его по приемлемой цене. Клуб купил его летом 2017 года у «Реала» за 65 миллионов евро.

В «Барселоне» уверены, что Мората удачно впишется в игру команды, но сейчас приоритетная цель — купить центрального защитника.

Фото: Global Look Press

Источник:  RAC1

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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