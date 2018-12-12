Матч на открытом воздухе между Россией и Финляндией посетят более 60 тысяч человек

Первый вице-премьер ФХР Роман Ротенберг ответил на вопросы перед стартом Кубком Первого канала. Спортивный функционер заявил, что на матч Россия-Финляндия, который пройдет на открытом воздухе, продано около 60 тысяч билетов.

«Сейчас на игру между Россией и Финляндией продано около 60 тысяч билетов. Максимальная вместимость арены во время мероприятия будет составлять 68 тысяч. Мы открываем стадион в 13:00, на нем пройдет и концерт группы «Мумий Тролль». Выступит и группа «Самоцветы» — это подчеркнет ретро-характер матча. Сборная России сыграет в специальных ретро-свитерах, дизайн которых вдохновлен формой чемпионата мира-1957. Всего за день арену могут посетить более 80 тысяч зрителей.

Матч с финнами — чистая коммерция? На встречу приглашены дети из спортивных школ. Когда игра закончится, мы подведем все цифры. Но могу ответить, что во всех начинаниях ФХР присутствует элемент социальной ответственности», — заявил Ротенберг.

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Напомним, встреча Кубка Первого канала на «Газпром Арене» состоится в воскресенье. Вынесенный матч московского этапа Евротура начнется в 17:00 по московскому времени.

Фото: ФХР

Источник: еженедельник «Футбол»