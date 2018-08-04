Премьер-лига. 2-й тур. «Зенит» одолел «Арсенал

«Зенит» обыграл «Арсенал». Победный гол на счету Шатова.

Премьер-лига. 2-й тур

ЗЕНИТ — АРСЕНАЛ — 1:0 (0:0)

Санкт-Петербург. 4 августа.

Стадион: «Санкт-Петербург». 47 004 зрителя.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Паредес (Краневиттор, 90), Нобоа, Кузяев (Дриусси, 80), Шатов, Мак (Ригони, 62), Дзюба.

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов (Костадинов 56), Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Бакаев, 67), Чаушич, Кангва (Ивакин, 77).

Гол: 1:0 — Шатов (61).

Предупреждения: Паредес (50), Набиуллин (76), Григалава (90).

11 (6) удары (в створ) 5 (2)

15 фолы 15

13 угловые 0

1 офсайды 2

62 % владения мячом 38

В прошлом сезоне «Арсенал» дважды отбирал очки у «Зенита», одержав победу в гостях и сыграв вничью дома. Однако в этот раз питерцам удалось прервать эту неудачную серию. «Зенит» в первом тайме владел территориальным преимуществом, оккупировав штрафную площадь туляков. Но до перерыва зрители голов так и не увидели. Счет был открыт только во втором тайме, усилиями Шатова. Полузащитник выполнил навесную подачу в штрафную площадь, после которой, мяч никого не задев, залетел в ворота. В итоге этот гол и стал победным.

Фото: Твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»