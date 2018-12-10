Леонардо — о возвращении Ибрагимовича в «Милан»: «Могла бы получиться красивая история, но не в этот раз»

Автор: Дмитрий Темников 0

Златан Ибрагимович

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в «Милан». Об этом сообщил спортивный директор итальянского клуба Леонардо. 

«Златан не перейдет в «Милан», так как дал слово «Гэлакси». Было очевидно, что он продлит с ними контракт. Он много думал о переходе, но сразу сказал, что если клуб удовлетворит все его условия, то он останется с ними. MLS было бы трудно без него. Извините, но Ибрагимович не будет играть в «Милане». Могла бы получиться красивая история, но не в этот раз», — подытожил Леонардо.

Напомним, шведский форвард уже выступал за «россонери» с 2010 по 2012  годы, став с командой чемпионом Италии обладателем Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что против переезда в Милан высказалась семья Ибрагимовича, не планирующая возвращаться в Европу.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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