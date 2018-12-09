Дмитрий Хохлов: «Доволен тем, как прогрессирует молодежь «Динамо»»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 6 тур. «Динамо» — «Оренбург» — 2:0. Химки. «Арена Химки». 2 сентября 2018 г.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Уралом». Бело-голубые победили (4:0).

– Перед матчем вы сказали, что проблема с реализацией. Только ли реализация сегодня перестала давать сбой или победа добыта еще и организованной игрой в центре поля?

– Думаю, без командной организации мы бы не смогли создавать эти моменты. Хорошо готовились к «Уралу», разбирали, планировали. То, что ребята выполнили полностью установку, принесло свои плоды. Плюс добавили точности в концовке. Нас, в конце концов, когда-то ж прорвать должно было.

– Много молодых футболистов, которых вы выпускаете на замену, которые включаются в игру со стартовых минут. Как их оцените?

– По поводу настроя ни к кому претензий нет. Я доволен как молодежь входит, играет. Да, есть какие-то ошибки, но они есть и у опытных игроков, поэтому так как ребята развиваются, прогрессируют вполне доволен. Главное, чтобы они не останавливались и немножко звездочку не ловили.

– Какой у команды план на ближайшее время?

– Хорошо отдохнуть. У нас есть две недели, которые мы отдыхаем. Потом каждому раздадим программу, по которой будут готовиться к зимним сборам.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  телеканал «Матч Премьер»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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