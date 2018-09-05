Йоахим Лев запретил игрокам сборной Германии покидать номера в отеле после полуночи

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев намерен ужесточить дисциплину в команде. 58-летний специалист ввел своего рода комендантский час.

Ровно к полуночи футболисты обязаны вернуться в гостиницу и разойтись по своим номерам. Игрокам запрещено даже находиться в барах отелей.

На ЧМ-2018 сборная Германии под руководством Лева не смогла выйти в плей-офф, заняв 4-е место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что защитник бундестим Антонио Рюдигер брал с собой на турнир кальян.

Фото: Global Look Press

Источник: sportbild.bild.de