Сергей Семак: «Наказание для Паредеса последует»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в 13-м туре чемпионата России. Также он высказался по поводу удаления Леандро Паредеса.

«Начало было нормальным. Дальше качество игры разладилось, где-то успокоились. До удаления нормально играли. Дальше коррективы плюс скользкий счет. Были шансы для второго гола.

Не могу сказать, что был выдающийся матч, но создали достаточно моментов, не дали создать много сопернику. Рабочий результат. Не могу сказать, хорошая или плохая игра, учитывая календарь. Нормальная. Хотелось бы забивать больше и спокойнее заканчивать такие матчи.

Наказание для Паредеса последует. Надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать. Он поставил в сложную ситуацию команду», – сказал Сергей Семак.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru