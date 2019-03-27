«Бавария» намерена купить футболиста «Байера» летом 2020 года

«Бавария» хочет приобрести полузащитника «Байера». Сообщается, что мюнхенцы нацелились на Кая Хаверца.

По информации источника, действующие чемпионы Германии намерены приобрести талантливого 19-летнего футболиста летом 2020 года. Отмечается, что руководство леверкузенского клуба планируют выручить с игрока 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кай Хаверц интересен лондонскому «Арсеналу». Английский клуб видит в нем замену Месуту Озилу.

Напомним, Хаверц является воспитанником «Байера». Немецкий полузащитник выступает за основную команду с 2016 года.

В нынешнем сезоне Кай принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги. Он забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild